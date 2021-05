G. Galderisi, allenatore: “Anche in difficoltà, hanno sempre creato ed espresso un buon gioco”

A Radio Marte è intervenuto Giuseppe Galderisi, allenatore: “Anche nei momenti di difficoltà il Napoli ha sempre creato e ha espresso un buon gioco. Tutte le difficoltà le hanno avute anche le altre squadre, non si era creato un buon aiuto intorno. Questo sicuramente fa capire come si vive il calcio: bisogna essere uniti e compatti. Ora il Napoli ha recuperato Osimhen, ha tante alternative, la condizione fisica, mentale e tecnica sta mettendo in difficoltà chiunque e su qualsiasi campo. Poi ovviamente il calcio è fatto di palo interno ed esterno, niente è scontato. Manca l’ultimo passo e le ultime partite sono sempre molto strane e difficili. C’è chi ha pressione, chi no: a volte succedono cose che non ti aspetti. Il Napoli ha dei giocatori fantastici come Lozano, Insigne e Osimhen, con padronanza tecnica. Se poi trovi in mezzo al campo la gente che sta bene riesce a esprimere un buon gioco. Spesso ha raccolto meno di quanto seminato. Ora è la squadra che riesce a esprimere con più serenità il proprio credo. Il Verona deve spaventare il Napoli? Non scherziamo, non c’è una buona aria, la tifoseria non è contenta, non credo che la società e Juric siano felici però è una squadra che devi mettere sotto e non devi dare possibilità. Ha gamba, la sua partita la fa, nella prima parte di campionato aveva più concretezza. Ora prende gol facilmente ma è una squadra con cui non bisogna scherzare. Quando tu puoi uccidere una squadra devi farlo perché qualche volta nel calcio succede che si prenda gol all’ultimo minuto, anche in Benevento-Crotone è stato così”.

Fonte: Radio Marte