F. Marolda, giornalista: “Gli azzurri potrebbero arrivare anche secondi”

A Radio Marte è intervenuto Francesco Marolda, giornalista: “Voto oggi alla stagione del Napoli? Se volessimo essere scaramantici dovremo aspettare ma io non ho alcun dubbio che il Napoli completerà questo splendido ultimo terzo di campionato. Darei un 7: il risultato finanziario è importante, andare in Champions si rifletterebbe anche sulla prossima stagione. A livello sportivo, ahimé, il Napoli è uscito troppo presto dall’Europa League e in campionato non è stato competitivo tutta la stagione. Verona? Il Napoli deve preoccuparsi solo di andare in campo e chiudere il prima possibile la partita. L’ultima giornata è piena di sorprese, peraltro gli azzurri potrebbero arrivare anche secondi. Il Verona ha un po’ mollato, Juric andrà via e la squadra ha un po’ risentito anche di questo. Pare che il tecnico sia inviperito e potrebbe andare al Torino. Champions? Al di là del Napoli sarei felice che ci andasse il Milan, credo che nell’arco delle ultime stagioni abbia giocato un ottimo calcio”.