Visto l’addio di Nikola Maksimovic a fine stagione, il Napoli vede liberarsi una casella in difesa e deve riempirla. Giuntoli pare si stia già muovendo in questa direzione. Il serbo potrebbe essere sostituito dal centrale del Faith Karagümrük, Enzo Roco, almeno così viene riportato da A Sport. Il cileno sarebbe in viaggio già verso Napoli, sebbene al momento la notizia non abbia trovato conferme in Italia.