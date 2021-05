DIFESA – In vista del Verona, scelte “obbligate” per Gattuso

Ieri mattina il Napoli è tornato ad allenarsi a Castel Volturno, in vista della sfida di domenica sera allo stadio “Diego Armando Maradona”, contro l’Hellas Verona. Nella serata di ieri sono arrivate le buone notizie dei tamponi negativi in casa azzurra, ennesimo sospiro di sollievo per Gattuso e l’intero ambiente. Sulla formazione, le scelte in difesa sono praticamente obbligare. In porta ancora spazio a Meret per Ospina. A destra Di Lorenzo, a sinistra Hysaj in vantaggio su Mario Rui, mentre al centro Manolas e l’ex Rrahmani. Koulibaly si allena ancora a parte, ma si tenterà di recuperarlo al massimo per la panchina, mentre Maksimovic è ancora positivo al Covid-19.

La Redazione