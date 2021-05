Coppa Italia: la finale tra Atalanta e Juve con la carica dei 4300. Le probabili formazioni

La macchina organizzativa guidata dall’ad De Siervo e dall’Head of Competitions Butti per giorni ha viaggiato a pieno ritmo cercando di non sottovalutare nessun aspetto. I 4.300 fortunati, ovvero il 20% della capienza dello stadio, saranno divisi 900 per curva (nella Nord gli atalantini, nella sud gli juventini), 950 nella tribuna est, tutta dedicata a iniziative sociali, il resto nella tribuna principale dove ci saranno il presidente della Lega Dal Pino, il presidente dell’Emilia Romagna Bonaccini, il presidente del main sponsor Tim, Rossi, il presidente dell’Aia, Trentalange, il numero uno degli allenatori Ulivieri e dei calciatori, Calcagno oltre agli ambassador della Lega tra i quali spiccano Totti, Vieri, Toni, Ferrara, Candela e forse Del Piero.

La macchina organizzativa è imponente e, all’esterno, prevede diversi livelli di controllo: 320 gli steward (con il Mapei Stadium pieno sono 280), presente segnaletica per terra, gazebi, barriere, garantita la distribuzione di dispositivi di protezione individuale e allestito un sistema di back up per tamponi last minute. Cancelli aperti alle 19 e invito agli spettatori ad arrivare due prima del fischio d’inizio, previsto alle 21 con diretta su Rai 1. Oltre 30 le telecamere utilizzate; 30 i broadcaster esteri per un totale di 200 Paesi collegati; 70 i giornalisti presenti. Le probabili formazioni del CdS: