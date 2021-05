CENTROCAMPO – In vista del Verona ballottaggio Bakayoko-Demme

Domenica sera ci sarà l’ultimo atto allo stadio Diego Armando Maradona, tra il Napoli e l’Hellas Verona, dove in palio c’è la zona Champions. Agli azzurri servirà un successo per essere certo di centrare l’obiettivo e per questo che Gattuso valuterà al meglio le scelte da fare. Per il centrocampo c’è il ballottaggio Bakayoko-Demme, che verrà sciolto a poche ore dal match contro gli scaligeri. Nelle ultime sfide ha giocato l’ex di Milan, Chelsea e Monaco, rispetto al tedesco, per domenica si valuterà chi il partner di Fabian Ruiz.

La Redazione