CALCIO FEMMINILE – Joe Montemurro sempre più vicino alla panchina della Juventus

Manca ancora una giornata di campionato di serie A femminile, dove si decreterà chi scenderà in A tra Napoli e San Marino Academy, ma si pensa già al futuro. La panchina della Juventus Women, con ogni probabilità, non sarà più di Rita Guarino, così come il d.s. Braghin. Al suo posto sembra sempre più probabile l’arrivo di Joe Montemurro attuale coach dell’Arsenal. Per il tecnico australiano ci sarebbe pronto un contratto biennale.

La Redazione