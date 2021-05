In attesa di decretare l’ultima squadra che scenderà in B, si inizia a pensare al futuro e in modo particolare al format per le rispettive categorie. Le notizie che vengono dal sito tuttocalciofemminile.com, parlano di ben tre squadre che scenderanno in cadetteria sarebbero ben 3, una sola che sale di categoria, con blocco delle retrocessioni. Infine 4 promozione dalla C.

La Redazione