ATTACCO – Un dubbio a destra, mentre Osimhen sta dando solo certezze

Da ieri il Napoli è tornato ad allenarsi a Castel Volturno, obiettivo battere l’Hellas Verona per avere la certezza di qualificarsi in Champions League. Per farlo punterà su Osimhen, che ne ha passate tante in questa prima stagione in azzurro. Tra botte alla spalla, Covid e trauma cranico, davvero non è mancato nulla. Il finale però il nigeriano sta mostrando tutto il suo potenziale, tra gol, giocate e lanci ai compagni di squadra. In tutto 10 gol non male. Per il resto dubbio a destra tra Lozano e Politano, con Zielinski e Insigne certezze a completare il reparto offensivo.

La Redazione