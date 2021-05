A. Di Gennaro, opinionista: “La squadra è pronta per giocarsi lo Scudetto”

A Radio Marte è intervenuto Antonio Di Gennaro, opinionista: “Coppa Italia? La Juve non lascia nulla, non è nel suo DNA. Certo che il raggiungimento della Champions è più importante ma stasera giocheranno alla morte. L’Atalanta è cresciuta in maniera incredibile e matura, gioca un calcio offensivo e di qualità. La Juventus dovrà tenere i ritmi dell’Atalanta.