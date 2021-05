SKY – Koulibaly pronto per la panchina contro l’Hellas Verona

Nel corso del collegamento da Castel Volturno, il giornalista di Sky Francesco Modugno, analizza il momento del Napoli, in vista della sfida contro l’Hellas Verona. “Nelle ultime 15 partite, nel Napoli dei titolarissimi, due sono sempre quelli presenti, Insigne e Di Lorenzo, senza contare che le prestazioni sono state ottime per la classifica attuale. A proposito di elementi importanti per la rosa azzurra, Koulibaly è pronto per andare in panchina contro l’Hellas Verona”.

La Redazione