Serie A/Lazio-Torino 0-0: Sofferenza granata, ma arriva la salvezza. Svanite le speranze del Benevento

LAZIO-TORINO

Nel recupero della 25a giornata di Serie A il Toro ha la possibilità di salvarsi e rimanere nella massima categoria dopo il pari del Benevento. Contro la Lazio ai granata basta il pari, i biancocelesti invece vogliono riscattare la sconfitta nel derby.

PRIMO TEMPO

La prima occasione importante della gara è del Toro, cross di Ansaldi, Strakosha devia ed il pallone arriva a Sanabria che non riesce a calciare ed il pallone si spegne sul fondo. Poco preciso il Toro sotto porta con la Lazio che fa la partita e cerca di sbloccare la gara. A fine primo tempo Immobile segna, ma l’arbitro Fabbri annulla per fallo su N’koulou. All’intervallo è 0-0.

SECONDO TEMPO

Nella ripresa la Lazio pressa nella metà campo del Torino. Immobile serve Muriqi in area, Nkoulou è bravissimo a immolarsi a respingere la conclusione. Al 60′ il Torino sfiora il vantaggio, tocco di Belotti per Sanabria che va via agli interventi dei difensori della Lazio e calcia, ma Stakosha è attento. Al 70′ duetto tra Belotti e Sanabria, quest’ultimo calcia e colpisce il palo, granata vicino al vantaggio. All’80 dopo gli sviluppi di calcio d’angolo Escalante calcia ma Sirigu si distende e salva il Toro. All’84 fallo di Nkoulou su Immobile e calcio di rigore in favore della Lazio. Dal dischetto va Immobile che calcia di potenza nell’angolo destro e prende il palo! Al 96′ la Lazio colpisce il palo, lancio di Lulic si immola Lazzari che di testa colpisce il palo. Al triplice fischio è 0-0. Il Torino si salva aritmeticamente.

TABELLINO

Lazio (3-5-2): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Radu(76’Parolo); Lazzari, Akpa Akpro(76’Pereira)A, Leiva(88’Escalante), Luis Alberto, Fares(62’Lulic); Muriqi, Immobile. All.: S.Inzaghi.

A disp.: Reina, Alia, Patric, Pereira, Armini, Parolo, Escalante, Lulic, Cataldi.



Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon(86’Baselli), Mandragora, Lukic, Ansaldi; Sanabria(86’Zaza), Belotti(93’Verdi). All.: Nicola.

A disp.: Ujkani, Milinkovic-Savic, Lyanco, Baselli, Zaza, Rodriguez, Verdi, Bonazzoli, Vojvoda, Linetty, Buongiorno.

STADIO: Olimpico, Roma.

ARBITRI: Fabbri, Tegoni – Cecconi, IV: Dionisi, VAR: Aureliano, AVAR: Liberti.



RETI:

NOTE: Ammonito Strakosha(L), Luis Alberto(L), Luiz Felipe(L), Pereira(L), Soriano(B), Kalinic(V),

Rec.+2, +5.

A cura di Antonio Bisesti