Scozzafava a Radio Crc: “Allegri sta iniziando a prendere in considerazione l’idea di allenare il Napoli”

Su Radio Crc è intervenuta Monica Scozzafava, capo dei servizi sporti del Corriere del Mezzogiorno. “Allegri al Napoli è un’ipotesi concreta e non un nome campato per aria – ha detto Scozzafava a Radio Crc – sappiamo tutti che tra Allegri e De Laurentiis c’è un ottimo rapporto. Inoltre siamo a conoscenza del fatto che Allegri reputi il Napoli una squadra con un’ottima rosa. Da quello che risulta, sembra che il Napoli nelle scelte di Allegri venga soltanto dopo il Real Madrid. La novità degli ultimi giorni è che anche Allegri sta iniziando a prendere in esame la possibilità di allenare il Napoli”. Ovviamente a fare la differenza potrebbe essere la qualificazione in Champions degli azzurri. “Manca soltanto una partita da affrontare e vincere come è successo nelle altre gare del girone di ritorno dove il Napoli è secondo insieme all’Atalanta – ha detto Scozzafava a Radio Crc – gli azzurri meritano la Champions al pari di Atalanta e Milan. Vorrei che a centrare l’accesso nelle prime quattro siano i rossoneri, perché rispetto alla Juve se lo meritano di più”. Infine un giudizio sulla trattativa per il rinnovo di Insigne. “Secondo me alla fine il rinnovo ci sarà – ha detto Scozzafava a Radio Crc – Insigne e il Napoli non intendono separarsi”.