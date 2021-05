PLAY OFF SERIE B – Venezia-Lecce 1-0, dominio per i lagunari, male la squadra di Corini

Le gare d’andata dei play-off di serie B, valevole per la promozione in massima serie, ha visto due sorprese. Nel pomeriggio netto successo del Cittadella per 3-0 contro il Monza, tripletta di Baldini. Nell’altra sfida il Venezia batte di misura, ma solo nel punteggio, il Lecce. Per i lagunari decide la rete di Forte che sfrutta l’assist di Maleh. I salentini subiscono la squadra di casa, ma tiene ancora aperta la qualificazione alla finale.

VENEZIA-LECCE 1-0

47′ Forte

VENEZIA (4-3-1-2): Maenpaa; Mazzocchi, Modolo, Ceccaroni, Molinaro; Fiordilino (74′ Crnigoj), Taugourdeau (86′ Svoboda), Maleh; Aramu (74′ Dezi); Forte (86′ Bocalon), Johnsen (64′ Di Mariano). All. Zanetti

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Maggio, Lucioni, Dermaku, Gallo; Majer (77′ Nikolov), Hjulmand, Bjorkengren (66′ Henderson); Mancosu; Coda, Stepinski (77′ Yalcin). All. Corini

Ammoniti: Modolo (V)

La Redazione