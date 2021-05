Il Napoli gioca su due tavoli, il campo per la zona Champions da conquistare, ma anche il futuro allenatore che terrà banco nelle prossime settimane. Su questo tema ne parla Nicolò Schira su twitter. “Luciano #Spalletti è pronto a tornare in pista dopo i 2 anni sabbatici (lautamente pagati dall’#Inter…): #Napoli è una piazza che lo affascina e lo intriga. Contatti con ADL vanno avanti da tempo: nel suo staff ci sarà spazio come collaboratore tecnico anche per David #Pizarro“.

La Redazione