Napoli-Zielinski, la svolta è stata mister Gattuso

Il Napoli lo ha atteso per molto tempo, sapeva del suo talento, ma non riusciva a sprigionarlo sotto tutti i punti di vista. Piotr Zielinski, come hanno sempre detto Boniek e Kozminski, presidente e vice della Polonia, ha tutto per mostrare il suo valore. Quest’anno non era iniziato nel migliore dei modi, il Covid lo ha frenato, ma poi è arrivata la svolta. Mister Gattuso lo ha messo nella linea di mezzo, come trequartista, da quel momento 10 gol tra campionato ed Europa League, potevano essere 11, ma la Lega lo ha dato a Venuti della Fiorentina. Adesso l’ultimo passo in casa contro l’Hellas Verona, per centrare la Champions. Da lunedì penserà alla nazionale polacca per i prossimi Europei, ma a breve sta per diventare padre, mentre il futuro sarà sempre più azzurro, visto che sarà uno dei punti fermi per la prossima stagione.

La Redazione