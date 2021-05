Mertens, prima la Champions e poi l’Europeo con il Belgio

Ieri mattina è arrivata la convocazione del c.t. del Belgio Martinez, in vista dei prossimi Europei che inizieranno l’11 Giugno. Si tratta di Dries Mertens che non ha avuto con la maglia del Napoli, momenti semplici, soprattutto dal punto di vista fisico. Lui ora ha in testa la zona Champions, se dovesse essere, sarà stato decisivo anche lui, come sempre, nella doppietta in casa della Roma. Purtroppo anche diversi acciacchi, oltre che due controlli ad Anversa, non gli hanno consentito di incidere come in passato. Il “Ciro” fiammingo, però vuole conquistare un posto Champions, prima di catapultarsi con la nazionale belga ai prossimi Europei.

La Redazione