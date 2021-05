Marco Faraoni (centr. Hellas Verona): “A Napoli per confermare il decimo posto”

Ieri sera l’Hellas Verona non è andato oltre il 2-2 interno contro il Bologna, un successo avrebbe dato la certezza ai ragazzi di Juric del decimo posto in classifica. A fine gara le parole del laterale degli scaligeri Marco Davide Faraoni. “Avevamo iniziato bene la gara, con il mio gol, poi abbiamo commesso errori che ci sono costati due punti. Ci teniamo a confermare il decimo posto in classifica e a Napoli abbiamo tutte le intenzioni di confermare questa posizione in graduatoria”.

La Redazione