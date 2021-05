Le date delle due prossime finestre di calciomercato

A proposito di urgenze, con voto unanime il consiglio ha posticipato la verifica – nella massima serie – del pagamento degli emolumenti di marzo nel mese di giugno. La precedente scadenza era a maggio. La proposta avanzata dalla Lega Serie A – che non trovava d’accordo l’Assocalciatori – era decisamente più netta: pagamento di marzo a giugno (interessate in particolare 5-6 società), di aprile a fine luglio (11 società) e dei mesi di maggio e giugno a fine dicembre. In questo modo, però, si sarebbe violato il principio sacro del “mettersi in regola” prima dell’iscrizione al campionato. Dal 1 luglio al 31 agosto ci sarà il calciomercato estivo, mentre dal 3 al 31 gennaio quello invernale. Approvato sempre ieri il bilancio consuntivo 2020 della Figc, con un valore di produzione di 169,1 milioni nonostante la pandemia.