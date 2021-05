Già domenica sera il tweet presidenziale per i saluti a Gattuso? Molto probabile

Tra AdL e Gattuso sono stati mesi davvero difficili, purtroppo da separati in casa, per questo che la possibile conquista della Champions, avrebbe del miracoloso. Negli ultimi giorni nessun contatto, a questo punto il tecnico del Napoli, non accetterebbe, mentre non ci sarebbe la voglia del patron di fare nuovi tentativi. Il tutto senza neanche coinvolgere la parte tecnica anche per i prossimi ritiri. Rischia seriamente di essere un ennesimo rimpianto con un allenatore che aveva legato con il gruppo in questa stagione, soprattutto nei momenti più difficili della stagione. Solo un patto scudetto per la prossima stagione, potrebbe cambiare le carte in tavola. Nel post-match contro l’Hellas Verona, non è da escludere il twitter presidenziale per i saluti con Gattuso, per poi catapultarsi verso il nuovo allenatore.

P. Taormina (Il Mattino)