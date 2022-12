Gattuso, i giorni più lunghi: De Laurentiis ha fatto la sua scelta, alla squadra non ha detto ancora nulla

Il Napoli è concentrato per centrare il traguardo della Champions League, ma al tempo stesso si guarda intorno per la prossima guida tecnica e la sensazione è che il nome possa essere Galtier. L’attuale tecnico del Lille, è in lotta per vincere la Ligue 1, un punto in più rispetto al Psg, comunque lascerà la squadra, anche con il titolo vinto. Secondo le pagine de “il Mattino” l’allenatore transalpino per la panchina azzurra intorno ai 2,3 milioni a stagione, in più gli sgravi fiscali del decreto crescita. In tutto a livello lordo sarebbero 3,5 milioni. Tramontata la pista Allegri vicino al Real Madrid, mentre in corsa Spalletti, Italiano e Simone Inzaghi. Infine Gattuso ci sarebbe la Fiorentina, ma attende quello che succede anche in casa Lazio, senza scartare la Juventus.

Fonte: P. Taormina