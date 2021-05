G. Volpecina, ex calciatore: “Non vedo terzini più forti di lui in Italia”

Queste le parole di Giuseppe Volpecina, ex calciatore, fra le tante, di Napoli e Hellas Verona, ai microfoni de su 1 Station Radio: “La mia esperienza a Napoli? Ho avuto la fortuna di tornare a giocare e vincere (Volpecina è stato uno dei protagonisti del primo tricolore azzurro, ndr) dopo aver girato tanto l’Italia e aver maturato la giusta esperienza. Avevo tanta voglia di tornare, ed il mio ritorno è stato positivo, perché sono arrivato con le spalle forti e l’esperienza giusta. Soprattutto nell’anno giusto. Ho trascorso 4 anni in prestito al Palermo, poi sono andato a giocare al Pisa e quando ero a Verona chiesi al presidente che sarei andato via solo avessi ricevuto una chiamata del Napoli. E così fu. Problema terzini mancini nel Napoli? Emerson Palmieri è un ottimo profilo, ha un buon passo ed ha esperienza a livello internazionale. Non vedo terzini più forti in Italia. Zappacosta? Sta facendo bene, ma a destra siamo ben coperti con Di Lorenzo. Non amo adattare i terzini a piede invertito come ha fatto il Napoli con Hysaj. Ora che ha recuperato anche Osimhen, credo che un terzino sinistro di spinta possa aiutarlo a segnare. L’attaccante nigeriano credo abbia ampi margini di miglioramento, ha l’età dalla sua parte. Toni Cioffi pronto per la prima squadra? Va aspettato, bisogna saperlo gestire per capire se è già pronto o deve fare un po’ di gavetta in giro per l’Italia”.

Fonte: Radio 1 Station