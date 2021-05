G. Volpecina, ex calciatore: “Con 18 club la Serie A, sarebbe più gestibile”

Queste le parole di Giuseppe Volpecina, ex calciatore, fra le tante, di Napoli e Hellas Verona, ai microfoni de su 1 Station Radio: “Certo è che, le partite, ahinoi, sono tante. Quando giocavo io in Serie A c’erano 16 squadre. Oggi magari con 18 club, il massimo campionato italiano sarebbe più gestibile. Andrebbero salvaguardati gli atleti, non a caso ci sono stati tantissimi infortuni muscolari e calciatori vittime di Covid. I giornalisti inglesi che ridevano del rigore dato a Cuadrado da Calvarese? Per l’ennesima volta assistiamo a delle clamorose ingiustizie, anche se questa volta c’è da dire che pure la Juventus ha subito dei torti nella partita contro l’Inter. L’arbitraggio è stato sicuramente deprecabile per tutte e due le squadre. Tornando al campionato, trovo assurdo che le ultime gare di campionato non si giochino in contemporanea. Nazionale? Quattro ragazzi del Napoli (Meret, Di Lorenzo, Insigne e Politano, ndr) sono stati convocati contro Malta e a mio avviso meriterebbero di andare tutti all’Europeo. Quello che hanno espresso quest’anno in campionato sarebbe il giusto premio per loro.

Fonte: Radio 1 Station