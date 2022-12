ESCLUSIVA – Ciro Borriello (Ass. Sport Comune Napoli): “Tanti auguri al presidente Ferlaino. Tifosi? State a casa in pieno rispetto delle norme”

Settimana importante in casa Napoli per cercare di completare l’opera per conquistare la zona Champions, contro l’Hellas Verona. Tra passato, oggi compie gli anni Corrado Ferlaino, il ritorno allo stadio quanto prima e il momento degli azzurri, visto dall’Assessore allo Sport del Comune di Napoli Ciro Borriello.

Factory della Comunicazione

Oggi il presidente Corrado Ferlaino compie 90 anni. Vorrei un tuo pensiero e un aneddoto che lo lega a lui. “Io da sempre sono tifoso del Napoli e seguivo dalla Curva le gesta di quella squadra che vinceva scudetti e conquistato trofei. Lui è l’ingegnere, presidente e anche tifoso di questi colori, sarò sempre legato a lui per quello che ci ha regalato. Una settimana fa venne a vedere i cimeli che ricordano il grande Maradona, oltre che per il lavoro fatto allo stadio, e mi disse, ti faccio i complimenti e ne rimasi contento di questo apprezzamento”.

Parlando del Museo in onore di Diego Armando Maradona, a che punto è per l’inaugurazione? “Purtroppo ci vorrà ancora del tempo, prima che si possa inaugurare il Museo. Mancano ancora dei dettagli per far sì che tutto sia pronto per i cimeli che possano ricordare l’immenso Diego. Pensavamo di essere pronti, ma ancora non è possibile. Ci vorrà ancora pazienza”.

Pensi che all’ultimo domenica possa esserci il pubblico allo stadio per il match contro l’Hellas Verona? “Purtroppo no, non è possibile, sarebbe stato bello, ma per una questione di protocollo e di sicurezza, bisognerà aspettare tempi migliori per rivedere la gente allo stadio. Come si sa da ieri, da inizio Giugno riapriranno gli impianti in vista degli Europei, quindi per la prossima stagione, potremmo rivedere il tifo negli stadi”.

Quando secondo te ci sarà l’inaugurazione con tifosi dello stadio Diego Armando Maradona? “In questo caso, aspettiamo il protocollo, a livello di capienza dei tifosi, quando sapremo tutto questo, ci regoleremo di conseguenza, per vedere quanti più tifosi nel nostro stadio. Chi lo vede da casa è un gioiellino, con sediolini bianchi e azzurri e la grande scritta Napoli”.

Infine domenica ultimo anno di campionato Napoli-Hellas Verona. Le tue sensazione per la sfida degli azzurri? “Domenica sera c’è l’occasione per completare l’opera, andare in Champions, dopo una stagione molto travagliata. Non nego che senza infortuni e il Covid-19, si poteva avere una classifica migliore, ma la squadra comunque ha recuperato ed ha recuperato posizioni in classifica. Per domenica vorrei fare un appello. So che i tifosi vorrebbero stare vicino ai loro beniamini, per incoraggiarli fuori lo stadio, ma in questo momento farei un sacrificio, resterei a casa e tifare con quanto hai in corpo, rispettando le norme in piena pandemia”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco

RIPRODUZIONE RISERVATA ®