Contro il Verona, Gattuso vuole chiudere il cerchio e riscattare l’andata

All’andata allo stadio “Bentegodi” il Napoli perse per 3-1 e sembrava che fosse finita l’avventura di Gattuso sulla panchina azzurra. Da quel momento, c’erano stati i contatti tra il presidente De Laurentiis e altri allenatori, ma poi soprattutto hanno pesato due fattori. Gli infortuni, ad un certo punto 11 per quasi un mese e l’ambiente. Spopolava l’hastag #Gattusout sui social, nel chiederne l’esonero, anzi a supplicarlo di andare via. Da quel momento però la svolta, il successo in casa del Milan e la rinascita, fino ad arrivare all’ultima giornata di campionato. L’ironia del destino domenica sera ci sarà la sfida all’Hellas Verona, gli scaligeri nel suo destino, ma con l’occasione di chiudere il cerchio e riscattare mesi davvero difficili. Da oggi il tecnico del Napoli chiederà massima concentrazione, senza mai mollare di un centimetro, perchè le gare di Cagliari e Crotone di domenica scorsa hanno fatto intendere che nessuno ti regala nulla.

La Redazione