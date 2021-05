Ciaschini: “Allegri ottimo allenatore, ma bisogna seguire le sue indicazioni sul mercato”

Su Radio Crc è intervenuto Giorgio Ciaschini, ex vice storico di Carlo Ancelotti. “Allegri è un ottimo allenatore – ha detto Ciaschini a Radio Crc – però il suo arrivo da solo non sarebbe sinonimo di vittorie. Allegri andrebbe messo nelle condizioni di lavorare al meglio, seguendo le sue indicazioni sul mercato”. Ciaschini si è detto fiducioso in vista dell’ultima gara di campionato tra il Napoli e il Verona. “Gli azzurri l’affronteranno con la consapevolezza che in caso di vittoria si spalancherebbero le porte della Champions – ha detto Ciaschini – basta questo per fare forti motivazioni”. Come il Napoli, anche il Milan e la Juve sono in attesa dell’ultima giornata per scoprire il loro destino nella corsa Champions. “Non bisogna mai dare nulla per scontato – ha detto Ciaschini a Radio Crc – spero l’ultimo turno è foriero di sorprese. Sulla carta è il Milan ad avere il compito più difficile. Staremo a vedere”.