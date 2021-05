Chiodo fisso di Gravina: la riforma del Campionato di serie A. Il nuovo format

Gravina ha chiesto, dopo la proposta della Lega Dilettanti, di integrare il regolamento per la distribuzione delle risorse della mutualità nel rispetto della “Legge Melandri”: la base verrà aiutata in modo più concreto. Nel frattempo, è passata la modifica dell’art. 16 delle Noif; è la famosa “norma anti-Superlega”: le società perderanno l’affiliazione nel caso in cui aderissero a competizioni o amichevoli organizzate da associazioni private non riconosciute da Fifa, Uefa e Figc. Resta un chiodo fisso di Gravina pure la riforma dei campionati. A essere rivoluzionato non sarà soltanto il format della Serie A (va ridisegnato l’intero sistema-calcio), ma questo resta l’argomento più dibattuto: «Dalla stagione 2023/24 vorrei una Serie A a 18 squadre. La riflessione è in corso anche in altre federazioni, così come per playoff e playout».

Giorgio Marota (Cds)