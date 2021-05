Champions, la volata in 90 minuti: le combinazioni utili per il Napoli

Sono ancora tutte lì. Milan, Napoli e Juventus: in tre per due posti. Sì, perché l’Atalanta ha già staccato il pass per la prossima edizione di Champions League. Vincendo contro il Genoa e approfittando dei risultati delle altre contendenti, la squadra di Gasperini si è assicurata un posto nell’Europa che conta anche per la stagione 2021-22. Nell’ultimo rovente turno di campionato, però, l’Atalanta non ricoprirà un ruolo marginale perché riceverà a Bergamo il Milan, una delle tre squadre ancora in ballo. P. Taormina (Il Mattino)