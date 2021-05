CdS – “La forza di Rino, un guerriero in tempo di pace”

L’editoriale di Roberto Beccantini (CdS)

“Di Rino Gattuso conservo un ricordo nitido. Un’intervista di fine dicembre 2006, a corredo del nostro Mondiale. La preda avrebbe dovuto essere Fabio Grosso, copertina di quella Nazionale improvvisamente nazione: il rigore sfilato all’Australia, a Kaiserslautern; il primo gol alla Germania nel fortino di Dortmund, che sta ai tedeschi come il Filadelfia stava al mito di Valentino; l’ultimo e cruciale penalty a Fabien Barthez, la notte della testata di Zinedine Zidane e di un Paese fuori di testa. Non lo trovai. Ripiegai su Ringhio. La sua gentilezza, asciutta, affiorava dalla scorza dell’uomo che si è fatto sudando e non, viceversa, vedendo sudare. Parlammo per mezz’ora. Mi diede il titolo: «Ho imparato più da Istanbul che da Berlino». Istanbul 2005, «bella» di Champions, Milan-Liverpool da 3-0 a 3-3, poi i rigori, poi Jerzy Dudek «santo durante», che, dei beati, resta la categoria più infìda. Portieri normali, quasi banali, ma nei momenti del martirio così fenomeni da parare persino il destino.