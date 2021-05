CALCIO FEMMINILE – La Juventus avrebbe trovato l’erede di Rita Guarino

Non è un mistero che in queste settimane il futuro del coach della Juventus Rita Guarino, possa essere lontano da Torino. I 4 scudetti conquistati di fila e il probabile record di vincerle tutte in campionato, sono numeri mostruosi. Il club bianconero, probabilmente dovrà effettuare il cambio per la guida tecnica e il favorito sembra Joe Montemurro. Il tecnico australiano, attualmente all’Arsenal, avrebbe l’esperienza in campo internazionale che la Juventus cerca per completare il suo percorso e diventare sempre si più competitivo.

Fonte: CdS