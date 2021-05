Betty Bavagnoli (coach A.s. Roma): “A Napoli per vincere e prepararci al meglio per la Coppa Italia”

Domenica scorsa l’A.s. Roma se l’è giocata alla pari contro la Juventus, ma non ha evitato la sconfitta contro la compagine bianconera. A fine gara le parole del coach giallorosso Betty Bavagnoli.

Bisogna chiudere con una vittoria per arrivare alla finale di Coppa Italia con una motivazione. “Assolutamente sì. Dobbiamo cercare di finire bene, tenendo sempre conto che abbiamo delle avversarie davanti. Anche il Napoli farà di tutto per non concederci questa gioia, ma noi faremo altrettanto per prepararci al meglio alla finale, con lo spirito giusto”.

La Redazione