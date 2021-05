«Aiuti ai napolecani»: insulti razzisti a Terracciano

Terracciano, originario di San Felice a Cancello, nel Casertano, ha giocato una bella partita contro il Napoli. Alla fine è stato superato solo da una ribattuta del rigore di Insigne e da un tiro di Zelinski deviato da Venuti e per questo reso imparabile. Insomma, nessuna colpa per il bravo Pietro. Se non fosse che una persona, che lo stesso portierone definisce «genio della domenica» gli lancia pesanti accuse: «Quanto ti sei pappato per la partita venduta ai tuoi parenti napolecani? Spero almeno dal milione in su visto sicuramente dopo questa partita sparirai dal calcio professionistico… Ora ti faccio una domanda… Secondo te è stato giusto quello che hai fatto? Rovinarsi una ‘carriera’ per far andar in Champions i tuoi compaesani che arriveranno ultimi al girone?! Riflettici… Ciao fallito» le farneticanti parole sul social di tale M.A. Fonte: Il Mattino