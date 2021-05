UFFICIALE – Roberto Mancini rinnova con l’Italia fino al 2026

In attesa di giocare l’Europeo, debutto l’11 Giugno allo stadio Olimpico contro la Turchia, per il c.t. dell’Italia Roberto Mancini arriva un’importante notizia per il suo futuro. Oggi ufficialmente ha rinnovato con la squadra azzurra fino al 2026. Occasione anche per giocare i prossimi mondiali in Qatar e a seguire in Stati Uniti, Canada e Messico. Ecco le parole del presidente della Figc Gabriele Gravina: “Roberto Mancini ha firmato il prolungamento del contratto da commissario tecnico della nazionale fino al 2026“.

La Redazione