Ufficiale, Polonia – Zielinski convocato per Euro 2020, c’è anche l’ex Milik

Cominciano a giungere le liste ufficiali dei calciatori convocati in vista dei prossimi europei di calcio. La Polonia convoca diversi “italiani”. Skorupski (Bologna), Szczesny (Juventus), Bereszynski (Sampdoria), Glik (Benevento), Linetty (Torino), Dawidowicz (Hellas Verona) e Zielinski (Napoli): come si vede sono ben sette i calciatori di Serie A convocati dal ct polacco per Euro 2020. Nell’elenco, sempre per quanto riguarda la colonia italiana, manca il portiere della Fiorentina, Dragowski, mentre in attacco trova posto l’ex Napoli, Milik, oggi al Marsiglia.