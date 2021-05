UFFICIALE – Limitazioni di mercato in serie A e B

Uno dei temi oggi toccati all’interno della Figc, oltre alla questione del c.t. Mancini e delle date del prossimo calciomercato, anche la questione degli stipendi con i vari club. Ecco cos’ha deciso il presidente Gabriele Gravina.

In #FIGC è stato approvato il principio di una norma che impone il blocco del mercato per i club di #SerieA e B che superano il costo complessivo del monte contrattuale determinato dai contratti pluriennali per la stagione 21/22 e non prestano idonee garanzie per l’eccedenza.

La Redazione