In attesa di stabilire chi andrà in Champions, corsa a tre: Milan, Juventus e Napoli per due posti, e l’ultima a scendere in B, la Figc fissa le date delle prossime sessioni di calciomercato.

Ufficiali date del #calciomercato: il Consiglio Federale ha approvato i termini del tesseramento per la prossima stagione, che prevedono 1 luglio – 31 agosto 2021 e 3 gennaio-31 gennaio 2022. Dal 24 maggio sarà possibile depositare accordi preliminari.

La Redazione