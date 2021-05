Toni arroganti nel post gara: il nervosismo evidente in casa viola

Importantissima la vittoria del Napoli a Firenze. E meritata. Non sembrano pensarla così dalla parte viola. E, visto che perdere non piace a nessuno, è abbastanza normale. Come è stato bello vedere una squadra, quella gigliata, lottare su ogni pallone e giocarsi la gara fino alla fine nonostante non vi fosse alcun obbligo di classifica. Ciò che stride è l’atteggiamento nel post gara. Va bene qualche battibecco, ovvie le divergenze di opinioni, ma i toni aggressivi sembrano alquanto fuori luogo. Soprattutto all’ indirizzo di Gattuso. La Repubblica scrive di un: “Qui non si festeggia”, intimato al tecnico del Napoli da un dirigente viola. Il nervosismo dei padroni di casa confluisce tutto in quella frase dai toni minacciosi. Forse fanno male ancora i 6 gol dell’ andata, ma la reazione sembra a tutti gli effetti, eccessiva.