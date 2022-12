TELECLUB ITALIA – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “Il Napoli, padrone del suo destino. Estate di valzer delle panchine”

Nel corso della trasmissione di “Teleclub Italia All News”, condotto da Francesco Molaro, è intervenuto il direttore de “ilnapolionline.com” Alessandro Sacco. “Il Napoli già dalle sfide contro Udinese e Fiorentina, era padrone del suo destino e domenica sera sarà lo stesso. Sa bene la squadra di Gattuso, anzi questa volta sarà in contemporanea con le altre sfide, dovrà pensare ad ottenere il massimo, senza fare calcoli. Due mesi fa nessuno immagina che gli azzurri potessero avere la chance di stare davanti a Milan e Juventus, perciò dovrà solo pensare a se stesso. Il futuro allenatore? Io credo che per i primi di Giugno conosceremo il nome del nuovo tecnico, anche per programmare il mercato e pensare ai due ritiri estivi. Secondo me sarà una volata a due: Spalletti o Galtier, Simone Inzaghi, dovresti stravolgere a livello tattico per la difesa a 3 e non solo. Sarà un’estate dove il valzer degli allenatori, compreso anche le questioni di Inter, Juventus e Lazio. Il mercato? Io penso che bisognerebbe farlo da metà Giugno e farlo terminare a metà Agosto, prima che inizi il campionato, così da avere le squadre già pronte e non nel mezzo dell’inizio stagione. Su Gaetano nell’Under 21 è un premio meritato, ha fatto tutta la trafila con il settore giovanile del Napoli e con la Cremonese ha mostrato tutto il suo valore. Mi auguro che il club azzurro lo possa valutare al meglio, lui potrebbe essere un buon vice-Zielinski. Complimenti a Tutino per la promozione in massima serie e per il buon campionato con il Chievo Verona di Luca Palmiero”.

Factory della Comunicazione

La Redazione