Ad “Arena Maradona” , Tancredi Palmeri, giornalista:

“Per il Napoli c’è Spalletti. Si farà apprezzare dalla tifoseria. Zidane-Allegri ? Per la Juve, a livello economico, non cambia molto. Zidane, per il decreto crescita, costerebbe quanto il tecnico toscano. La società di Agnelli, però, si giocherà il suo futuro in base alla qualificazione in Champions League. Il Napoli? Ci sono molte probabilità che Spalletti sia il prossimo allenatore della squadra azzurra. Bisognerà, però, aspettare l’ufficialità della qualificazione in Champions. Questo tecnico non piace alla piazza? All’inizio non piacevano nemmeno Sarri. E Gattuso. E’ solo questione di tempo”.

Fonte: Radio Crc