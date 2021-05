Spalletti accetta le condizioni per dire sì al Napoli. Occhio ad altri tre nomi

Il Napoli è ancora in corsa per la zona Champions, anche se dopo il successo di Firenze, la strada sembra in discesa, ma si pensa anche al dopo allenatore. Secondo le pagine odierne della Gazzetta dello Sport, Spalletti avrebbe accettato le richieste economiche di AdL per la panchina azzurra. Naturalmente però non mancano le alternative e i nomi nella lista sono tre. Il primo è Galtier del Lille, a seguire Juric che ironia del destino sfiderà domenica al Maradona e infine Simone Inzaghi. Il tecnico della Lazio non ha ancora rinnovato con il club di Lotito, ma non ci sarà alcuno sgarbo, vista la stima tra i due presidenti.

La Redazione