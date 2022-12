SCUOLA per portieri “FRANCO MANCINI” E A.S.D. I GUANTI – Via al corso di perfezionamento dal 5 al 9 luglio

L’Associazione Sportiva Dilettantistica “I Guanti” in collaborazione con la scuola portieri Franco Mancini è pronta ad organizzare la quindicesima edizione dello stage riservato a ragazzi e ragazze nati dal 2012 in poi (fino ai 2003 e poi “a salire”).

I giorni di allenamento e perfezionamento per “goalkeeper” (che anni fa mister Franco Cotugno ha lanciato per primo sul territorio nazionale e campano) andranno dal 5 al 9 luglio 2021 e le sedute si terranno tutte presso la SchianArena, in via Omero 2 a Bacoli.

Il limite massimo di iscritti è fissato in 60 unità, questo per permettere la miglior cura dei singoli portieri da parte dei nostri qualificati istruttori. Inoltre il Mental Coach

Gennaro Esposito – terrà anche una lezione di coaching agli allievi del corso).

I 60 iscritti saranno sottoposti ogni 48 ore a tampone – in collaborazione con il Centro Ninni Scognamiglio – ed all’interno della SchianArena verranno rispettate in modo rigoroso i vigenti protocolli Covid per uno stage in sicurezza. Le sessioni giornaliere saranno divise in due turni – che vedranno impegnati 30 portieri per volta.

Per iscrizioni rivolgersi alla segreteria della SchianArena il lunedì, il mercoledì ed il venerdì dalle 17.30 alle 18.30.

Oppure telefonicamente:

Alessia Ventresino – 3475631947

Luisa Regio – 3299388448