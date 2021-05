Rrahmani c’è, un muro invalicabile: perfetta l’intesa con Manolas

Un muro, Rrahmani, l’uomo in più, Rrahmani. E’ su di lui che Milenkovic commette il fallo da rigore da cui nasce l’1-0 di Insigne. Due dita incrociate e un cuore azzurro: il post di Rrahmani sul suo profilo instagram. Questa è la sua terza gara consecutiva da titolare in coppia con Manolas ed è stato tra i migliori in campo del Napoli. Dopo un esordio, quello di Udine, non proprio da ricordare, ha avuto modo di riscattarsi giocando una grande partita soprattutto al Maradona contro la Juventus, anche in quel caso il merito del calcio di rigore assegnato agli azzurri fu suo. Contro la Fiorentina è stato un pilastro difensivo, non ha fatto avvertire l’assenza di Koulibaly, così come non l’aveva fatta avvertire contro Spezia e Udinese: una prestazione perfetta, perfetto nell’anticipo, imbattibile nei duelli aerei, attentissimo dal primo all’ultimo minuto. Quindici presenze in campionato, undici da titolare, ha cambiato decisamente passo nel girone di ritorno. Funziona al meglio in coppia con Manolas, automatismi perfetti, grande attenzione in ogni situazione difensiva, abilità straordinaria a non concedere spazi a Vlahovic. L’ex difensore del Verona non si è fatto condizionare dall’ammonizione subita dopo venti minuti per il fallo su Ribery. Il nazionale kosovaro ha continuato a giocare con grande sicurezza, un vero e proprio pilastro difensivo del Napoli dal primo all’ultimo minuto. Un pomeriggio da protagonista assoluto.

Il Mattino