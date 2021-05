Regge bene la nuova coppia di difensori azzurri…

Un muro i due difensori centrali del Napoli, insuperabili Manolas e Rrahmani nel gioco aereo, di testa liberano tutte le situazioni di pericolo in area di rigore. Il greco chiude in maniera decisiva anche con alcune scivolate e l’ex difensore del Verona regge nel duello di forza con Vlahovic e non si fa condizionare dall’ammonizione subita in avvio di partita. Sicuri i due terzini Di Lorenzo e Hysaj che chiudono tutto in fase difensiva e si propongono sempre sulla fascia per far salire la squadra. Fondamentale poi il contributo in fase di non possesso di tutta la squadra, dei quattro calciatori offensivi e dei due centrocampisti centrali Fabian Ruiz e Bakayoko che sporcano al meglio tutte le linee di passaggio dei viola.

Fonte: Il Mattino