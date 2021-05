Panchina – Mertens fa da raccordo per l’attacco e per Osimhen

sv LOZANO – Sprinta come pochi altri, se prende velocità davvero fa invidia a uno che corre i 100 metri. Ma non era la sua partita, perché quei cinque là dietro non avrebbero aiutato a liberarsi e avanzare come gli farebbe piacere. Spina nel fianco quando attacca, un po’ svogliato quando la palla ce l’hanno i centrocampisti viola.

6 MERTENS – Vero, in campo davvero poco. Ma è anche il modo con cui si relazione con i compagni che è da leader: qualche volta si sovrappone a Gattuso nel dare i consigli a Osimhen e quando entra sul terreno di gioco inizia spesso a dialogare con il nigeriano per aiutarlo a trovare il gol. Fa da raccordo tra le linee.

sv PETAGNA – Deve far respirare Osimhen che da un certo momento in poi sembra in affanno. Lui si piazza in prima linea, un specie di gigante buono tra Pezzella e Caceres e li tiene lì a bada, evitando che possano in fase di costruzione poter impensierire quando la gara è praticamente finita in naftalina. Qualche duello vinto.

La Redazione