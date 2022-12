Mirko Calemme (giorn. As): “Pedraza e Pau Torres piacciono a Giuntoli, il secondo profilo ideale per la fascia sinistra”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Mirko Calemme, giornalista sul mercato prossimo del Napoli. “Se andiamo a vedere, nelle ultime 15 gare il Napoli ne ha vinte 11. Deve arrivare a 45 punti nel girone di ritorno per chiudere la storia Champions e nel caso sarebbe addirittura stato un Napoli da Scudetto. Il Napoli ha fatto bene quando ha avuto gli uomini a disposizione, per esempio Osimhen: giocando senza di lui o con lui a metà della forma ha perso la metà delle partite, questo dice tutto. Quando l’ho visto da vicino sembrava un giocatore che poteva diventare devastante. Era da sgrezzare tecnicamente e tatticamente ma ora si è inserito ed è diventato devastante. Invito peraltro sempre a pensare a un Inter senza Lautaro e Lukaku, a una Juventus senza Ronaldo: dove sarebbero queste squadre adesso? Gli attaccanti sono il centro delle squadre. Si è spremuto Petagna, che ha fatto il suo più che bene ma più di quello non poteva. Anche quando si giocava la doppia competizione il Napoli è stato secondo. Pedraza e Pau Torres? Il secondo è nel mirino delle big europee, il primo è un profilo economicamente più abbordabile, costerebbe tra i 15 e i 20 milioni al massimo. E’ sondato dal Napoli ma piace a diversi club italiani, può giocare anche da centrocampista. Rappresenta quel tipo di terzino che il Napoli cerca da tempo, bravissimo in entrambe le fasi e ha esperienza”.

Factory della Comunicazione

La Redazione