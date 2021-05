Due partite per Abisso (voto 6), meglio rispetto ad altre occasioni. Quella esclusa la vicenda-OFR (ormai sfuggite di mano a Rizzoli e ai suoi arbitri) e quella portata avanti cercando anche il dialogo con le parti in campo. Apprezzabile, ma una minore “democrazia” sulle spiegazioni finali sarebbe stata più opportuna. Ok annullare il gol di Vlahovic (offside netto).



CHE REVISIONE! – Milenkovic-Rrahmani, trattenuta più vistosa che sostanziale, Abisso sembra in controllo ma lo sguardo si sposta proprio nella frazione in cui l’azione fallosa ha termine, l’arbitro sembra stringersi nelle spalle (posa alla… Collina) come a dire: «Che fallo è?». Chiffi al VAR, però, con la nouvelle vogue di Rizzoli, chiama la OFR e qui cominciano i problemi: tanto tempo per sistemare gli “spettatori indesiderati” (ma il quarto Sacchi e l’assistente Tegoni, che facevano?) e per valutare. Milenkovic da secondo giallo? Ci sta non ammonire.



NO DOPPIO GIALLO – Il Napoli chiede il secondo giallo per Ribery: qui è bravo Abisso, fallo di gioco, normale. Però poi decide di spiegare a Gattuso che protestava, cosa si diceva della “minor democrazia”?

VAR: Chiffi 5. Non convince la OFR.

Fonte: E. Pinna CdS