La difesa azzurra – Bene le fasce, ottima l’intesa tra i centrali

E’ un Napoli di sostanza quello visto a Firenze. Non si sbilancia, ma non sbanda. La difesa è sincronizzata, Rrahmani un muro che si intende con Manolas. Molto bene Hysaj. La valutazione de Il Mattino:

6 MERET

Nulla di trascendentale nel primo tempo con due interventi su Ribery e Bonaventura facili facili, per il resto sempre puntuale anche se poche volte Gattuso ordina la ripartenza dal basso. Bravo nella ripresa in un paio di circostanze ad anticipare gli attaccanti viola: poi per il resto solo la pioggerellina non gli ha dato tregua.

6,5 DI LORENZO

Bella la sfida con Biraghi, entrambi arrivano all’appuntamento con il cross con giusto tempismo anche se non è preciso e pungente come altre volte. Attento in fase difensiva, nella ripresa accende il turbo e diventa imprendibile: poi dopo l’1-0 deve solamente fare attenzione a non distrarsi. E diventa ordinaria manutenzione.

6,5 MANOLAS

Gagliardo quando tocca a a lui andare su quell’iradiddio di Vlahovic, guida bene i tempi della linea per provare a mettere in fuorigioco gli avanti viola. Gli scappa solo una volta ma è fuorigioco. Rinuncia talvolta ad avanzare proprio per stringere sulla punta vuola. Gioca anche d’astuzia nell’innervosire il rivale.

7,5 RRAHMANI

Nessuna sbavatura nella prima frazione, si alterna su Vlahovic e stringe sugli inserimenti. Perfetto nella chiusure, si prende un rigore semplicemente decisivo per la stagione del Napoli ed è bravo anche nelle proteste. Netta ed inequivocabile la trattenuta di Milenkovic in occasione del penalty.

7 HYSAJ

Tempismo perfetto in tutte le chiusure, rapido su Venuti, stringe bene su Bonaventura e Ribery. I suoi recuperi in allungo meritano applausi, fino al termine non sbaglia una scelta anche se per il troppo impeto lo porta a commettere qualche imprecisione. Ma averne con questa grinta.