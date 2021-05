I voti degli attaccanti del Napoli secondo Il Mattino

I voti secondo Il Mattino degli attaccanti del Napoli nella trasferta vinta per 2-0 contro la Fiorentina.

6 POLITANO

Parte tra Biraghi e Caceres, con la giusta intelligenza per prendere la distanza iniziale e mettere in difficoltà entrambi. Non è un fulmine di guerra all’inizio poi è costante anche nel secondo tempo, bravo nel supporto a Di Lorenzo e anche un bel carattere quando c’è da alzare la voce.

7 INSIGNE

Si vede poco nel primo tempo, quasi terzino, passo cadenzato e la gabbia di Venuti e Milenkovic. Si accende con un calcio di punizione perfetto e traversa. Nella ripresa diventa l’arma in più e la vince con il carattere e l’orgoglio. Sbaglia il rigore, lo ribadisce in rete. Ancora un palo, l’assist per lo 0-2. Capitano vero.

7,5 OSIMHEN

Il suo attacco alla profondità è bruciante, Pezzella non riesce mai a tenerlo. Il cambio campo che accende lo 0-2 è straordinario, chiude per sempre le voci su un calciatore che deve migliorare tecnicamente. Sempre perno della manovra, la sua presenza cambia il Napoli ed è una specie di sparviero là davanti.