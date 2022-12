I VERDETTI: l’Atalanta blinda la Champions, la Juve messa in gioco dal Milan. Tutte le combinazioni. Conference Ligue e salvezza, i dettagli

Dopo l’Inter, anche l’Atalanta (in vantaggio sulla Juve negli scontri diretti) è già qualificata alla Champions. Tre squadre per gli ultimi due posti. Milan in vantaggio nei confronti di Napoli e Juve; Napoli e Juve alla pari (deciderebbe la differenza reti generale, +45 per gli azzurri e + 36 per i bianconeri). In caso di arrivo di Milan, Napoli e Juve a quota 76, Milan avanti e Napoli di fatto “promosso” per la miglior differenza reti generale rispetto alla Juve.



MILAN IN CHAMPIONS SE…

• vince (e diventa 2° in classifica)

• pareggia e una tra Napoli e Juve non vince

• perde e la Juve non vince

NAPOLI IN CHAMPIONS SE…

• vince

• pareggia e la Juve non vince

• pareggia e il Milan perde

• perde (max con 9 gol di scarto) e la Juve pareggia (anche in caso di ko del Milan)

JUVE IN CHAMPIONS SE…

• vince e una tra Milan e Napoli non vince

CONFERENCE LEAGUE

Roma in Conference League se batte lo Spezia o se il Sassuolo non vince. In caso di arrivo a pari punti, decisiva la differenza reti generale: +10 Roma, +6 Sassuolo. A parità di differenza reti, contano i gol segnati. Ipotesi limite: la Roma pareggia 0-0, il Sassuolo vince 4-0 contro la Lazio. Stessa differenza reti e stesso numero di gol segnati (66): si procederebbe al sorteggio per stabilire chi chiuderà al 7° posto in classifica

SALVEZZA

Torino salvo domani se non perde con la Lazio o domenica se non perde contro il Benevento. Benevento salvo in un caso: ko del Torino contro la Lazio e successo in casa granata. Crotone e Parma già retrocesse.

Fonte: CdS