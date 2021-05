Gattuso, valutazioni a confronto: non si sbilancia, ma non sbanda

La media sarebbe quella che giocando a carte definiremmo 7 e mezzo…legittimo, però! Perchè Gattuso doveva vincerla e l’ha vinta, mettendo in campo un Napoli che vuole sostanza e concretezza. Il mattino ed il CDS valutano la sua “prestazione”

8 GATTUSO (Mattino) –Vlahovic e il pensiero della Juventus sono i due ordigni da disinnescare: il primo lo fa sacrificando Manolas e talvolta anche Fabian, il secondo con un Napoli che bada alla sostanza, che non si sbilancia mai anche quando sembra che il tempo stia scorrendo veloce. Un buon possesso, mai un rischio vero ma tiri in porta pochi nel primo tempo. Anche nelle ansia del match, in ogni caso la squadra non sbanda mai.

7 GATTUSO (Cds) – Non è il miglior Napoli della stagione, ma questa partita andava vinta e l’ha vinta. Peraltro con pieno merito. Fra andata e ritorno ha rifilato 8 gol alla Fiorentina, sarà questo il motivo per cui Commisso lo vuole sulla sua panchina?